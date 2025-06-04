В Ростове-на-Дону зафиксированы сбои в работе интернета

В Ростове-на-Дону произошел сбой в работе крупнейших мобильных операторов. Об этом свидетельствуют данные подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ.

Согласно данным сервиса, наибольшее число жалоб поступает от пользователей «Ростелекома», МТС, Т2, «Билайна», и «МегаФона». Жители региона пишут о неполадках в работе мобильного интернета и приложений сервисов.

В пресс-службе «Мегафона» подтвердили неполадки. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам»,— сказано в сообщении пресс-службы оператора (цитата по РБК).

Как заявили «Ъ-Ростов» в региональном правительстве, перебои в работе мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности.

О возможных сбоях в работе мобильных операторов власти региона не предупреждали. 2 июня на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети появилось предупреждение о возможных перебоях в теле- и радиосигналах. До 8 июня в регионе на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Екатерина Отрашкевич