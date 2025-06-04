Летний сезон 2025: Алтайский курорт Сбера «Манжерок» обновляет инфраструктуру и запускает новые проекты

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» готов удивить гостей масштабными новинками в летнем сезоне. Впервые в истории курорта будут доступны 25 километров трасс байк-парка и 15 километров экотроп различной сложности. Множество спортивных событий дополнит культурная программа. Все это сделает «Манжерок» магнитом для сотен тысяч туристов в летнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Незабываемое путешествие вместе с курортом «Манжерок». В новом летнем сезоне гостей ждут обновленные площадки для активного отдыха как на вершине горы Малая Синюха, так и у ее подножия.

Значительные преобразования коснулись ключевых объектов курорта: протяженность экотроп этнопарка «Хранитель Большого Алтая» увеличилась более чем в два раза, достигнув 15 километров маршрутов — от легких прогулок до экстремальных подъемов с элементами трейлраннинга.

Байк-парк также расширился — протяженность трасс увеличилась на 18 километров и сегодня любителям велоспорта в общей сложности доступно 25 километров новых маршрутов.

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Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Этим летом мы сделали ставку на разнообразие: на курорте "Манжерок" будет интересно и семьям с детьми, и экстремалам, и ценителям искусства. Наш обновленный байк-парк — один из самых масштабных в стране, а международный фестиваль "Исток", который пройдет на территории курорта, станет уникальным событием, где технологии встретятся с природой.

"Манжерок" задает новый стандарт отдыха в России: это место с особой энергетикой, отдых в котором запоминается на всю жизнь — мощнейший центр притяжения для тех, кто любит природу, спорт и новые впечатления в любой сезон».

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Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»:

«В прошлый летний сезон на курорт приехало рекордное количество гостей — более 400 тысяч человек побывали у нас. В этом сезоне мы ожидаем еще больше любителей активного отдыха.

Каждый сезон мы стараемся удивить гостей. Этим летом впервые будут работать четыре канатные дороги с новыми смотровыми площадками. Все подъемники доставят гостей в этнопарк "Хранитель Большого Алтая", откуда открывается потрясающий панорамный вид на горы и курорт».

Этим летом начнет работу Центр летних активностей на Бирюзовом озере. Второй год подряд на его площадке пройдет Кубок курорта «Манжерок» по SUP-бордингу. Соревнования пройдут в несколько этапов на протяжении всего лета.

Готовится к открытию еще одна зона для экстремальных видов спорта — на Бирюзовом озере заработает вейк-парк. Популярный экстремальный вид спорта, где спортсмен скользит на специальной доске по воде, освоят как новички, так и опытные райдеры. Для любителей активного отдыха будет работать прокат оборудования и доступны услуги инструкторов.

Впервые в августе на горе Малая Синюха заработает палаточный лагерь для любителей туризма. Новинка сезона — «Манжерокские гонки» — мультиспортивные заезды будут проходить все лето, присоединиться к ним сможет каждый. Для детей готовят четыре этапа традиционных детских соревнований «Манжерокер». Всесезонные аттракционы родельбан и тюбинг также будут радовать малышей и взрослых.

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Для комфортного отдыха гостей на курорте доступны 3 точки проката детского и взрослого спортинвентаря. Велосипеды для шоссе или даунхилла, электросамокаты, сап-борды, каяки, вейкборды, ролики, скейты — подберут специалисты проката. Гости смогут выбрать профессиональное оборудование для любого уровня подготовки.

Летний сезон на курорте приятно удивит и любителей культуры. Фестиваль мультимедиа-арта и музыки «Исток» пройдет с 22 по 24 августа и объединит более 20 международных артистов и диджеев, 10 объемных инсталляций, созданных из различных объектов и материалов, объединенных художественным смыслом. В основе фестиваля – уникальная концепция, отражающая диалог природы, искусства и технологий. Погружение в мир искусства в окружении уникального ландшафта Алтая познакомит гостей с новыми формами современного визуального искусства. Летом гостей ждет сразу несколько тематических программ — ко Дню России и Дню семьи, любви и верности. Необычное шоу готовят ко Всероссийскому дню молодежи, который состоится 28 июня на курорте. Также в летний сезон запланирована серия open air по выходным дням.

ООО «ВК «Манжерок»