Получите детскую в подарок при покупке квартиры в ЖК 8 NEBO

Группа компаний «Первый Трест» предлагает уникальную возможность приобрести квартиру в жилом комплексе 8 NEBO с эксклюзивной выгодой до 2,2 млн рублей. Это предложение эквивалентно стоимости целой комнаты.

Фото: ООО «ГК Первый Трест»

Жилой комплекс класса комфорт-плюс 8 NEBO строится на участке в границах улиц Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской. Проект реализуется при поддержке проектного финансирования ПАО "Сбербанк".

Комплекс находится в шаговой доступности от Дворца борьбы, водного комплекса и крупнейшего торгового центра Уфы. А удобные выезды на проспект Салавата Юлаева и проспект Октября обеспечивают быстрое сообщение с любой частью города.

Общая площадь комплекса составит 150 000 м. Архитектурное решение комплекса включает ландшафтный дизайн с озеленёнными зонами и общественными пространствами. Для автомобилистов предусмотрен просторный подземный паркинг. Семьи с детьми оценят тематические игровые и спортивные площадки. В рамках проекта также запланировано строительство школы и детского сада.

Специальное предложение действует до 16 июня 2025 года. Для участия в акции необходимо перейти по ссылке, заполнить форму и получить презентацию со списком участников. Отметим, что данная акция не суммируется с другими предложениями застройщика.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (347) 222-25-30 или в офисах продаж: ул. Рудольфа Нуреева, 5; ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом "Соты").

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