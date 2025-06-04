Суд обязал администрацию Новоузенского района установить ограждения домов

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Новоузенского района Саратовской области устранить нарушения жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что на территории Новоузенского района есть четыре многоквартирных дома, признанных аварийными, снос которых запланирован на будущий год. У этих объектов частично отсутствуют несущие конструкции, накренились перекрытия. Доступ посторонних лиц, включая несовершеннолетних, в помещения не ограничен.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать муниципалитет установить ограждения домов. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов