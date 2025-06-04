Капитан «Трактора» Владимир Ткачев покидает команду

Челябинская хоккейная команда «Трактор» объявила об уходе капитана Владимира Ткачева. Нападающий не стал продлевать контракт с клубом на следующий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Трактор" Владимир Ткачев (в центре) во время матча

Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ Игрок команды "Трактор" Владимир Ткачев (в центре) во время матча

Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ

Владимир Ткачев присоединился к «Трактору» в межсезонье 2021/2022. С того момента он сыграл 292 матча и набрал 157 очков. Вместе с «Трактором» Владимир Ткачев завоевал бронзовую медаль чемпионата КХЛ в 2022 и 2024 годах, а также серебряную в этом году.

По данным сайта «Чемпионат», Владимир Ткачев переходит в команду «Сибирь» (Новосибирск).

Ольга Воробьева