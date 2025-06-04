Посевы овощей в КБР увеличились на 200 гектаров
В КБР завершили посевную на площади 281 тысяча гектаров
Аграрии Кабардино-Балкарии увеличили площади под овощами открытого грунта на 200 гектаров по итогам завершившейся посевной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное минсельхоз.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами выросли на два процента, преимущественно за счет ярового ячменя. Картофельные поля остались практически на прошлогоднем уровне — 7 тыс. га.
«Сев яровых культур на площади 216,1 тыс. га в регионе завершен»,— рассказали в ведомстве.
Общая посевная площадь республики, включая озимые и яровые культуры, превысила 281 тыс. га. Показатель сопоставим с прошлогодним результатом.
По данным министерства, развитие сельхозкультур происходит в благоприятных условиях медленного накопления тепла и достаточного увлажнения. Озимые зерновые находятся в фазах колошения и цветения.