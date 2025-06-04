Посевы овощей в КБР увеличились на 200 гектаров

Аграрии Кабардино-Балкарии увеличили площади под овощами открытого грунта на 200 гектаров по итогам завершившейся посевной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами выросли на два процента, преимущественно за счет ярового ячменя. Картофельные поля остались практически на прошлогоднем уровне — 7 тыс. га.

«Сев яровых культур на площади 216,1 тыс. га в регионе завершен»,— рассказали в ведомстве.

Общая посевная площадь республики, включая озимые и яровые культуры, превысила 281 тыс. га. Показатель сопоставим с прошлогодним результатом.

По данным министерства, развитие сельхозкультур происходит в благоприятных условиях медленного накопления тепла и достаточного увлажнения. Озимые зерновые находятся в фазах колошения и цветения.

Николай Аксенов