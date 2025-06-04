В Металлургическом районе Челябинска изменят маршруты автобусов

В Металлургическом районе Челябинска из-за капитального ремонта теплотрассы изменят маршруты восьми автобусов на четыре месяца, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 18:00 4 июня ориентировочно до 30 сентября закроют движение по улице 60-летия Октября от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. Маршруты №15,16с, 44, 93с будут следовать в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого. Автобусы №19, 35, 42, 300 направят по улице Сталеваров, улице Трудовой, улице Дегтярева.

Виталина Ярховска