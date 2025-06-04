К 2028 году Нижнекамский район увеличит объем отгруженных товаров до 1 трлн рублей

В ближайшие три года планируется, что Нижнекамский район Татарстана увеличит объем отгруженных товаров собственного производства до 1 трлн руб. Об этом сообщил руководитель районного исполкома Радмир Беляев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

В 2024 году объем отгруженных товаров в Нижнекамском районе составил 884 млрд руб. Район Татарстана занял второе место в республике по данному показателю.

Индекс промышленного производства в Нижнекамском районе по первому кварталу этого года составил 102%.

По итогам 2024 года район также занял второе место по объему инвестиций в основной капитал (164,4 млрд руб.). Радмир Беляев отметил, что по первому кварталу Нижнекамский район прирос на 45% по инвестициям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планируется, что в 2025 году объем инвестиций в основной капитал может составить 172 млрд руб., но, по словам господина Беляева, он будет больше.

Диана Соловьёва