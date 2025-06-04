В Ставропольском крае построят 300 электрозаправок к 2031 году

Ставропольский край увеличит количество электрозарядных станций до 300 единиц к 2031 году, охватив все муниципалитеты региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ

Пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей запустили в 2024 году. За год удалось возвести 59 зарядных станций.

«В этом году инвесторы планируют ввести в эксплуатацию до 40 ЭЗС, для их установки уже подбираются земельные участки»,— отметил Иван Ковалев.

Часть расходов на создание электрозаправок покроют субсидии из федерального бюджета. В 2024 году инвесторам выделили более 118 млн руб. господдержки.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Развитие заправочной инфраструктуры» госпрограммы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи».

Николай Аксенов