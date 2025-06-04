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Коммерсантъ FM
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Мишустин поручил выделить средства «Моему бизнесу» для помощи ветеранам СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать помощь ветеранам СВО в открытии бизнеса. Меры до 15 сентября должны проработать Минэкономразвития и Минфин. Поручение опубликовано в Telegram-канале правительства.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поддержка должна быть оказана за счет перераспределения бюджетных средств в центрах поддержки предпринимательства «Мой бизнес», сказал господин Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Центры будут сопровождать ветеранов СВО при заключении ими социального контракта на открытие своего дела.

Также премьер-министр поручил подготовить меры, направленные на наделение статусом социального предприятия бизнеса индивидуальных предпринимателей, принимавших участие в СВО. Предложения по изменению законодательства необходимо представить до 6 октября.

Екатерина Отрашкевич

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