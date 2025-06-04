Беспилотники «Ланцет» применяются для борьбы с морскими беспилотниками в Крыму

Российские беспилотные комплексы «Ланцет» применяются для поражения морских целей, сообщила компания-производитель ZALA. Согласно заявлению, в Крыму таким образом был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный комплекс «Ланцет»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Беспилотный комплекс «Ланцет»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пресс-релизе ZALA сообщается, что российские военнослужащие применили разведывательно-ударный комплекс при обороне полуострова. Пораженный Magura V7 был оснащен бортовым ЗРК с двумя управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder американского производства, указали в компании.

Производитель высказывает мнение, что этот эпизод подтверждает универсальность применения «Ланцетов» и их способность поражать «в том числе плавсредства, способные активно маневрировать на высокой скорости».