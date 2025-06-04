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В Самаре начата проверка после остановки лифта с ребенком

Прокуратура и следователи проводят проверку по факту аварийной остановки лифта в многоэтажном доме в Самаре. Происшествие случилось в здании на улице Тухачевского, 22, во вторник, 3 июня. Информацию разместили областные СУ СКР и прокуратура.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Установлено, что лифт в доме остановился, когда в кабине был десятилетний мальчик. Специалисты помогли ребенку выбраться и передали его медикам.

В рамках проверки силовики с надзорным ведомством выяснят, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации лифта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, изъята техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации подъемника.

Георгий Портнов

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