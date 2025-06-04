Аналитика Yota: пермские девушки готовятся к ЕГЭ онлайн активнее юношей

В Перми с января по май число пользователей сервисов и приложений для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ выросло на 19% относительно прошлого года. Об этом свидетельствует аналитика Yota. При этом среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 60% аудитории сайтов.

В «Мегафоне» отметили, что пик активности платформ для подготовки к экзаменам в текущем году пришелся на май. В этом месяце школьники нарастили трафик на 47% по сравнению с мартом. Чаще всего ученики занимались в среду – в этот день объем переданных данных оказался на 53% выше среднесуточных показателей.