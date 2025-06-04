В Челябинской области директора управляющей компании осудят за гибель работника

Прокуратура Нязепетровского района завершила расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании «Сфера» (Нязепетровск). Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, директор УК в августе 2024 года допустил сотрудника к работам на крыше многоквартирного дома без инструктажа, средств защиты и страховки. В результате работник упал со здания и погиб. Руководитель управляющей компании признал вину.

Уголовное дело рассмотрит Верхнеуфалейский городской суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором управляющей компании «Сфера» с апреля 2023 года является Алексей Бабенков.

Ольга Воробьева