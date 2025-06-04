Общий убыток предприятий Удмуртии увеличился в 4,6 раза в 1-м квартале

Выручка предприятий Удмуртии без учета банков и субъектов малого предпринимательства в 1-м квартале выросла на 11% и составила 344,8 млрд руб. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, три четверти показателя обеспечили обрабатывающие производства и предприятия по добыче полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат — прибыль минус убыток — таких организаций в указанном периоде составил 17,4 млрд руб. Это в два раза меньше, чем годом ранее. Указанные фирмы обеспечили прибыль в 1-м квартале в размере 31,1 млрд руб. Здесь также отмечается снижение — на 18,5% при сравнении квартал к кварталу.

Убыток предприятий в это время, следовательно, составил 13,7 млрд руб. Показатель увеличился в 4,6 раза за год. Четвертая часть организаций Удмуртии являются убыточными. Удельный вес таких предприятий вырос на 2,9 п.п. за год.

Также уменьшилась рентабельность продаж. На каждый рубль произведенных затрат организациями региона в 1-м было получено 10,7 коп. прибыли. Это на 2,6 коп. меньше, чем годом ранее.