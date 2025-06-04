В Тверицах стартовала комплексная застройка территории

На территории жилого района Тверицы в Ярославле началось строительство многоквартирного дома, предусмотренного комплексным развитием территории. Извещение о старте работ поступило в областную инспекцию государственного строительного надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция государственного строительного надзора Фото: Инспекция государственного строительного надзора

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право застроить территорию, ограниченную улицами Маяковского, Союзная и Университетская, площадью 257 тыс. кв.м. получило ООО «Гудград» за 109 млн руб.

Согласно проекту планировки, большую часть территории займут дома в 7-8 этажей. Но также планируется строительство МКД в 6-7, 9-12 и 9-10 этажей, а также четырех ТЦ. Реализация проекта пройдет в семь этапов до 2032 года.

В настоящее время застройщик приступает к возведению дома из восьми жилых секций, соединенных одноэтажными блоками, с подземной парковкой на 73 места и магазинами на первом этаже. Во дворе сделают площадки для отдыха взрослых, для игр детей и для занятий спортом, а также обустроят автостоянку.

Алла Чижова