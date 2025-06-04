Представителей ЛДПР возмутила нехватка эфирного времени на телевидении Башкирии

Руководитель аппарата башкирского отделения Либеральной-демократической партии России (ЛДПР) Ляйсан Гарипова высказала недовольство освещением деятельности фракции в СМИ.

На заседании комитета Курултая по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий обсуждалось освещение работы политических партий на телевидении. В частности, о распределении эфирного времени на государственных каналах отчитались первый замруководителя агентства по СМИ и печати Елена Арямнова и зампредседателя центризбиркома Башкирии Марат Гадилов. После их выступлений представительница ЛДПР выступила «с небольшим пояснением к докладам».

По словам госпожи Гариповой, ЛДПР ежемесячно выпускает сюжеты с участием депутатов. Кроме того, заверила она, члены партии готовы комментировать радиостанциям и телевидению инициативы и законопроекты. Однако, посетовала Ляйсан Гарипова, представители СМИ неохотно связываются с партией.

За журналистов заступилась Елена Арямнова: «У журналистов очень много ежедневной работы. И бегать за политической партией, говорить о том, что они вам не позвонили — немножечко некорректно по отношению к журналистам, у которых плотный график».

По ее мнению, освещение деятельности партий является задачей пресс-служб. «Не СМИ должны звонить и просить: дайте нам представителя для комментария. А уже вы звоните и говорите: мы готовы выступить по теме 1 мая, 12 апреля, каких-то ключевых праздников, ключевых событий, ключевых законопроектов»,— заявила чиновница.

Однако, по словам госпожи Гариповой, ЛДПР проводит много мероприятий, охватывающие «все праздники, тем более, основные». В то же время, по ее словам, политические организации не всегда знают о передачах и темах, которые будут освещаться в СМИ.

Также она допустила, что проблема заключается в том, что другие политические партии не всегда выходят на связь. Из-за этого в условиях равномерного распределения эфирного времени уменьшается возможность представить остальные организации, в том числе, и ЛДПР, предположила Ляйсан Гарипова.

Председатель комитета Рустам Ишмухаметов предложил внести в протокол заседания рекомендации усилить работу партийных пресс-служб.

Идэль Гумеров