Поджигателю вышки сотовой связи назначили условный срок в Кузбассе

К полутора годам условно приговорили жителя Кемерова за поджог базовой станции сотового оператора и сопротивление полиции. Осужденного также обязали возместить оператору мобильной связи ущерб в размере свыше 430 тыс. руб.

По информации управления Следственного комитета, в августе 2024 года кемеровчанин, которому на тот момент не исполнилось 18 лет, поджег базовую станцию одного из сотовых операторов, расположенную на окраине деревни Сухово. В результате оборудование было выведено из строя без возможности восстановления, причиненный сотовой компании ущерб составил более 430 тыс. руб.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, молодой человек бросил перед ними страйкбольную гранату и применил силу в отношении одного из стражей порядка. На поджигателя возбудили уголовное дело об уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Расследование установило, что им якобы двигали хулиганские мотивы. Кроме того, молодому человеку вменили в вину ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Илья Николаев