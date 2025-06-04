Вера Подгузова: креативность должна стать частью производственного процесса

Старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова предложила стимулировать российских производителей включать креативную составляющую в создаваемые товары и услуги. По ее мнению, это повысит востребованность отечественной продукции и поддержит интерес покупателей. Предложение прозвучало на сессии «Креативный подход: новые сектора для инвестиций в СКФО» в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Фото: ПАО «Банк ПСБ»

В дискуссии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина, первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович. Участники обсудили роль банков, бизнеса и государства в формировании экосистемы, где креативные индустрии, включая архитектуру, дизайн, моду, музыку и кино, становятся неотъемлемой частью устойчивой экономики будущего.

«Креативная экономика создает новшества — это могут быть идеи, продукты культуры, искусства и дизайна. А инновационная экономика в свою очередь фокусируется на новых продуктах, новых решениях. Главное отличие в том, что креативность рождает идеи, а инновации превращают их в реальный бизнес»,— отметила Вера Подгузова.

Топ-менеджер ПСБ отметила важность синергии инновационного и креативного подходов, а также учета маркетинговой составляющей при разработке продукции.По ее словам, изначально, когда создается продукт, необходимо понимать свою аудиторию, кто будет покупать, как его позиционировать.

Среди мер поддержки креативных индустрий, предложенных в ходе выступления госпожой Подгузовой,— инвестиции в образование, налоговые стимулы, работа с регионами в межотраслевых кластерах и интеграция элементов искусства, дизайна и передовых технологий в стратегии продвижения и развития промышленных компаний.

На сессии обсудили, что регионы, которые смогут интегрировать креативные решения в свои ключевые отрасли, получат конкурентное преимущество и станут точками притяжения инвестиций и талантов. Полноценными партнерами для регионов и для бизнеса в этом вопросе сегодня могут стать банки.

В частности, банк ПСБ уже активно работает в этом направлении. Например, на Северном Кавказе ПСБ поддерживает проекты, связанные с переосмыслением культурных кодов. Один из них — «Душа России. Кавказ», включающий программы кинопоказов художественных, документальных и мультипликационных фильмов, а также творческие встречи.

«Мы активно поддерживаем проекты, направленные на сохранение культурного наследия регионов страны. Фильмы играют ключевую роль в формировании исторической памяти и патриотического сознания молодежи, помогают молодому поколению лучше понять ключевые вехи истории через глубину переживаний героев. Такие кинопоказы становятся платформой для обсуждения и осмысления событий прошлого, помогая заложить фундамент будущего»,— прокомментировала поддержку проекта Подгузова.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 года