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Жительница Волгограда попросила главу СКР защитить ее и ребенка от экс-супруга

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о проверке по сведениям о совершении противоправных действий бывшим супругом в отношении жительницы Волгограда и ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по данному факту после обращения жительницы областного центра.

Волгоградка в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросила защитить ее и ребенка от бывшего супруга, который угрожает им убийством. Со слов женщины, он освободился из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания.

Павел Фролов

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