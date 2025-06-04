В Челябинск незаконно пытались ввезти казаны на 3,5 млн рублей из Киргизии

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области запретили ввоз чугунных казанов и решеток на сумму 3,5 млн руб. из Кыргызстана, отправленных без документов. На владельца груза завели дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ (незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами), сообщает пресс-служба таможни.

Груз из 2,5 тыс. казанов, решеток и саджей пытались доставить из города Оша через пункт пропуска «Бугристое». При проверке документов выяснилось, что часть товаров отправили в Челябинск под статусом условного выпуска, то есть она находится под таможенным контролем. Однако владелец не предоставил сертификат на чугунные изделия для надлежащего их выпуска в обращение. Кроме того, таможенники нашли 3 тыс. разобранных картонных коробок для казанов, которые ввезли без декларирования. Общая рыночная стоимость всех товаров составила 3,5 млн руб. Чугунные изделия изъяли. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация груза.

Виталина Ярховска