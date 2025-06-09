Дом больших перемен

Девелоперская группа «Дипломат» 16 июня 2025 года готовит старт продаж своего первого и нового проекта «Дом учителя» на Парковом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя» Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя»

Современный многоквартирный дом комфорт-класса расположится в одном из самых зеленых районов Перми по адресу: проспект Парковый, 24. Закрытая территория дома, зеленый и безопасный двор, удобные квартиры, а также близость рекреационной и социальной инфраструктуры обеспечит жителям нового дома неповторимый комфорт и уют. Квартира в «Доме учителя» станет началом новой, счастливой главы в жизни.

«Дом учителя на Парковом» – уникальный, современный проект девелоперской группы «Дипломат». Облик дома заметно выделяется на фоне типовой застройки Перми благодаря выразительным архитектурным решениям. Фасад, выполненный в ярком, статном урбанистическом стиле, дополнен дизайнерскими акцентами.

Входы в коммерческие помещения оформлены стеклянными козырьками, придающими зданию динамичный и легкий образ. Сегодня «Дом учителя» дает вдохновляющие перемены, которые радуют и наполняют каждый день новыми смыслами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя» Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя»

Доступная инфраструктура и здоровый отдых

Микрорайон Парковый – один из самых зеленых и спокойных спальных районов Перми, имеющий развитую инфраструктуру и удобную транспортную доступность. Отсюда легко добраться как в центр Перми, так и за город. Инфраструктура района уже предусмотрена, рядом есть все необходимое для жителей «Дома учителя» – детские сады, школы, медицинские учреждения и гипермаркет «Лента». На придомовой территории нового дома есть локальные вместительные парковки, магазины, спортивные и детские клубы.

Жизнь в «Доме учителя на Парковом» – это доступ к активному и расслабляющему отдыху на свежем воздухе круглый год. Дом расположен всего в 300 м от Черняевского леса и недалеко от набережной реки Мулянки. Свежий воздух, тишина и неповторимые пермские закаты – привилегия жителей нового дома от девелопера группы «Дипломат».

В нескольких минутах ходьбы находится городской парк культуры и отдыха «Балатово». Здесь есть пешеходные маршруты, экотропы, велодорожки, работает прокат велосипедов. Лесной массив в окружении деревьев под пение птиц идеально подходит для прогулок всей семьей или утренних пробежек. В пяти минутах от дома разместился парк отдыха «Золотые пески» с прудом и беседками для семейного и дружеского пикника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя» Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя»

Безопасность и уют

Территория «Дома учителя» – это закрытое, охраняемое и оборудованное системой видеонаблюдения место, где будет обеспечена безопасность для детей и спокойствие для родителей. Здесь будут обустроены современные детские и спортивные площадки, а также комфортные зоны отдыха в кругу самых близких. Двор дополнен живыми зелеными зонами.

Единая входная группа без пандуса располагается на уровне земли – это особенно удобно для родителей с колясками, пожилых людей и велосипедистов. Сквозной вход в подъезды обеспечивает быстрый доступ во двор и на улицу. Холлы «Дома учителя» оформлены в индивидуальном стиле. Внутри дома – уникальное пространство с модельной библиотекой и уютной лаундж-зоной для отдыха.

Семейный комфорт

В «Доме учителя на Парковом» всего две секции и 238 семейных квартир площадью от 41,8 кв. м до 84,5 кв. м.

Свободные планировки-трансформеры позволяют изменить расположение внутренних перегородок и создать пространство, полностью соответствующее индивидуальным предпочтениям его жителей. В некоторых квартирах реализованы ванные комнаты с окном.

Жителям нового ЖК не придется волноваться о громких посторонних звуках с улицы или из соседних квартир – в помещениях предусмотрена повышенная звуко- и теплоизоляция, установлены современные инженерные коммуникации. Используются шумозащитные окна с вентиляцией Airbox, что делает квартиры не только теплыми и энергоэффективными, но и уединенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя» Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя»

Простор и новейшие технологии

Квартиры в «Доме учителя» на Парковом будут сдаваться в двух вариантах отделки: с предчистовой и чистовой отделкой. В первом случае стены уже выровнены и покрыты белой финишной шпаклевкой. Это удобный вариант для тех, кто хочет сделать ремонт по собственному проекту и не тратить лишние средства на подготовительные работы. В отделке используются только безопасные, сертифицированные материалы. Вариант с готовой чистовой отделкой возможен за дополнительную плату.

Много пространства и наличие современных технологий – преимущества «Дома учителя». Высота потолков в квартирах на типовом этаже составляет 2,72 м. В квартирах установлены большие двухкамерные стеклопакеты, которые пропускают максимум дневного света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя» Фото: ООО «СЗ «Дом Учителя»

Также предусмотрены индивидуальные счетчики с GSM-модулями – показания передаются автоматически, без участия жильцов. Домофоны и системы видеонаблюдения интегрированы с мобильным приложением. Так, жильцы смогут управлять доступом и просматривать видео с камер прямо со смартфона.

Девелопер сообщает, что цены на старте могут быть интересными и появятся уже в самое ближайшее время. Следите за новостями.

Узнать подробности и получить консультацию можно в отделе продаж: +7 (342) 292 23 99, или оставить заявку на сайте девелопера – группы «Дипломат».

Срок ввода дома в эксплуатацию – IV квартал 2027 года.

Застройщик: ООО «СЗ «Дом Учителя».

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

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ООО «СЗ «Дом Учителя»