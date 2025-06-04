«Интерлизинг» признан лидером рынка лизинга оборудования для ЖКХ по версии «Эксперт РА»

Компания «Интерлизинг», одна из быстрорастущих компаний на российском лизинговом рынке, была признана лидером сегмента лизинга оборудования для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по результатам рейтинга 2024 года, составленного агентством «Эксперт РА».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Интерлизинг» Фото: пресс-служба «Интерлизинг»

Победители были объявлены в рамках 14-го ежегодного Съезда Лизинговой Отрасли России, который прошел в Санкт-Петербурге 22-23 мая.

«Мы рады, что по итогам 2024 года «Интерлизинг» стал лидером рынка в сегменте лизинга оборудования для ЖКХ. Это подтверждает, что наш универсальный подход работает: мы предлагаем решения под самые разные задачи, стараясь закрыть максимум потребностей предпринимателей и предприятий в основных средствах. Для нас важно быть надежным партнером в развитии бизнеса наших клиентов», — отметил коммерческий директор Сергей Жарков.

«Интерлизинг» - одна из крупнейших федеральных частных лизинговых компаний России. По итогам 2024 года занимает 10 место в отраслевом рэнкинге агентства Эксперт РА. Филиальная сеть включает 84 офиса, которые обеспечивает доступность лизинга и позволяет поддерживать высокий уровень сервиса во всех уголках страны. Услуги «Интерлизинга» уже выбрали свыше 19 000 предпринимателей. Устойчивость и надежность компании подтверждается кредитным рейтингом. В 2024 году агентство Эксперт РА повысило его до уровня ruA со стабильным прогнозом. Команда компании включает свыше 1 100 сотрудников, обладающих глубокой экспертизой не только в финансах и лизинге, но и в ключевых отраслях экономики.

ООО «Интерлизинг»