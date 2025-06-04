ФСБ возбудила дело о покушении на теракт в Челябинской области

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя, пытавшегося поджечь здание одного из госучреждений. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Оперативно-разыскные мероприятия прошли в апреле этого года. По версии следствия, местный житель, «действуя из мести и нетерпимости к органам власти, с целью дестабилизации их деятельности, устрашения населения и создания опасности гибели человека», пытался совершить поджог здания государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбудили следователи УФСБ России по Челябинской области. Устанавливается причастность подозреваемого к иным преступлениям.