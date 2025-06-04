В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал водитель грузовика

Во вторник, 3 июня, произошло ДТП на 268 км автодороги федерального значения М5 Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу), в 500 метрах от пос. Октябрьский. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, около 02:00 (MSK+2) 27-летний водитель автомобиля марки «МАН» в составе с полуприцепом двигался со стороны Оренбурга в сторону Самары. Он не справился с управлением (выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения) и допустил опрокидывание транспортного средства на левую обочину по ходу движения. В результате ДТП водитель был госпитализирован с телесными повреждениями.

Руфия Кутляева