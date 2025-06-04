Подготовлен эскиз памятника Федору Достоевскому в Барнауле

Памятник классику русской литературы Федору Достоевскому может быть установлен в исторической части Барнаула. Это следует из сообщения официального сайта столицы Алтайского края по итогам совещания, которое провел мэр Вячеслав Франк.

По данным городской администрации, творческая мастерская «Классика» уже разработала предварительный эскиз. Бронзовый памятник писателю высотой 3,5 м предполагается установить на пересечении пр. Ленина и ул. Партизанской. Писателя авторы эскиза изобразили в зимнем сюртуке, расположив рядом дорожный сундук.

«В судьбе классика отечественной литературы было несколько сибирских городов; Барнаул среди них занимает свое, особое место. Есть свидетельства, что Достоевскому нравился наш город середины XIX века, о нем писатель оставил очень светлые воспоминания»,— оценил проект глава города.

Валерий Лавский