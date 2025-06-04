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Мирная жительница пострадала при атаках украинских БПЛА на курский Рыльск

Прошедшей ночью ВСУ снова атаковали Рыльск Курской области с помощью БПЛА. В результате пострадала 66-летняя женщина. Ее доставили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Последствия ночного обстрела курского Рыльска

Последствия ночного обстрела курского Рыльска

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Последствия ночного обстрела курского Рыльска

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Также в результате атаки были повреждены как минимум четыре дачных дома. Из-за ударов начался пожар, который оперативно потушили.

Кроме того, накануне два дрона ВСУ атаковали вышку и башню очистных сооружений в Рыльске. Никто не пострадал, башня не получила повреждений, из-за чего водоснабжение местных жителей не было нарушено. Также 3 июня в деревне Тереховка Рыльского района из-за удара беспилотника сгорел частный дом. Жильцы эвакуировались и не пострадали.

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Алина Морозова

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