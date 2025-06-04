Экс-сотруднику наркоконтроля дали 13 лет за убийство знакомой в Норильске

К 13 годам колонии строгого режима суд приговорил бывшего сотрудника наркоконтроля Норильска, признав его виновным в убийстве и разбое (ст. 105 и ст. 162 УК РФ). Также его лишил специального звания капитана полиции и привилегий пенсионера МВД, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

События, о которых идет речь, произошли в феврале 2014 года. По информации прокуратуры, 36-летний борец с наркотиками состоял в близких отношениях с 47-летней учительницей младших классов. Однако женщина решила разорвать с ним отношения и объявила об этом силовику. Во время очередной встречи, которая прошла в квартире учительницы, между бывшими возлюбленными возник конфликт. Оперативник убил учительницу и похитил принадлежавшие ей драгоценности. Имея опыт работы в раскрытии и расследовании преступлений, он скрыл улики — тщательно вымыл квартиру, вытер отпечатки пальцев.

В течение 11 лет убийство оставалось нераскрытым. В прошлом году бывшего силовика задержали. Вину он не признал, на следствии и в судебном процессе отрицал знакомство с погибшей.

Илья Николаев