Северная Осетия направит 50 млрд рублей на образование до 2030 года

Северная Осетия направит 49 млрд руб. до 2030 года на реализацию программы «Развитие образования РСО-Алания». Решение принято на заседании кабинета министров республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации школ, детских садов, а также поддержке педагогов и талантливой молодежи. Самое главное, выполнить все запланированные мероприятия в полном объеме и в срок»,— заявил премьер-министр республики Борис Джанаев.

В программу включили шесть дополнительных региональных проектов: «Профессионалитет», «Все лучшее — детям», «Педагоги и наставники», «Поддержка семьи», «Цифровые платформы в социальной сфере» и «Безопасность дорожного движения». Общий бюджет этих инициатив превышает 8,8 млрд руб.

Корректировки направлены на повышение эффективности выполнения программы и приведение ее в соответствие с актуальными задачами образовательной отрасли.

Николай Аксенов