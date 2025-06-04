Северная Осетия направит 50 млрд рублей на образование до 2030 года
Шесть новых проектов добавили в образовательную программу РСО-Алания
Северная Осетия направит 49 млрд руб. до 2030 года на реализацию программы «Развитие образования РСО-Алания». Решение принято на заседании кабинета министров республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации школ, детских садов, а также поддержке педагогов и талантливой молодежи. Самое главное, выполнить все запланированные мероприятия в полном объеме и в срок»,— заявил премьер-министр республики Борис Джанаев.
В программу включили шесть дополнительных региональных проектов: «Профессионалитет», «Все лучшее — детям», «Педагоги и наставники», «Поддержка семьи», «Цифровые платформы в социальной сфере» и «Безопасность дорожного движения». Общий бюджет этих инициатив превышает 8,8 млрд руб.
Корректировки направлены на повышение эффективности выполнения программы и приведение ее в соответствие с актуальными задачами образовательной отрасли.