Ушел из жизни экс-начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД УР

31 мая после продолжительной болезни ушел из жизни экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртии, полковник милиции в отставке Вячеслав Востриков, сообщает пресс-служба ведомства. Ему было 73 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

После Вооруженных Сил Вячеслав Востриков начал свою карьеру в МВД УАССР, где работал в оперативной службе. В 1985 году был назначен заместителем седьмого отдела при МВД УР, а затем занимал руководящие должности в разведке. Окончил Горьковскую высшую школу МВД России по специальности «правоведение».

С 1993-го по 1998 годы Вячеслав Востриков возглавлял Оперативно-поисковое управление при МВД УР, а с 1998-го по 2002 годы — управление по борьбе с организованной преступностью. С 2005 по 2013 годы он возглавлял совет ветеранов этого управления. Вячеслав Востриков был награжден ведомственными наградами МВД СССР и РФ, включая именное личное оружие.

Прощание состоится 4 июня в 11:00 в Ижевске, ул. Буммашевская, 7/3. Захоронение пройдет на Западном кладбище.