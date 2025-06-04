Сочи возглавил топ направлений для бронирования отелей

В июне Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 20% июньских бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направления для бронирования отелей в июне занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 10% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Третье место заняла Москва, которая собрала 4% июньских бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для бронирования отелей и июне вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Шестое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в июне заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Ейск занял седьмое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в июне. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в июне замыкает Кабардинка. В селе Краснодарского края путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Мария Удовик