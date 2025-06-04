В Чувашии остановили подростка с 4-летним ребенком на мопеде

В деревне Арабоси Чувашской Республики был задержан 16-летний подросток, который перевозил 4-летнего ребенка на мопеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Чувашии.

Инцидент произошел днем 3 июня на ул. Мичурина деревни Арабоси. Несовершеннолетний водитель мопеда вез впереди 4-летнего ребенка без шлема или других средств защиты.

Подросток рассказал, что купил транспортное средство на свои сбережения в 2024 году. У мальчика не было водительского удостоверения, за рулем он находился в трезвом состоянии.

На подростка составили несколько административных материалов, среди которых — нарушение правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Диана Соловьёва