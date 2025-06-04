«Армада-парк» завершит строительство склада под Новосибирском в начале 2030 года

ООО «Армада-парк» как инициатор масштабного инвестиционного проекта получит без торгов земельный участок для строительства складов в составе регионального распределительного центра в Криводановском сельсовете Новосибирского района. Это следует из распоряжения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова от 4 июня.

Площадь участка составляет около 5 га. Согласно документу, разрешение на строительство инвестор должен получить в первом квартале 2028 года, ввод в эксплуатацию последнего из капитальных объектов запланирован на первый квартал 2030-го.

В апреле 2024 года совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект компании «Армада-парк» по возведению обособленного складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м для обеспечения сырьем гофрокартонажных предприятий региона. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект должны превысить 800 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем ООО «Армада-парк» является депутат законодательного собрания Новосибирской области Павел Кива.

Валерий Лавский