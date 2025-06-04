«Ведомости»: Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛК

Уход Евгения Дитриха с поста гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «близок к финальному согласованию», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, уже ведется поиск кандидатов на замену. В их числе — зампред ВЭБа Артем Довлатов, который работал первым замгендиректора ГТЛК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Дитрих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Дитрих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Дитрих может перейти на работу в Совете федерации, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Смену гендиректора лизинговой компании объясняют в том числе планируемым переходом ГТЛК под контроль ВЭБа — это решение должны принять в ближайшее время, сказал газете близкий к АП источник.

В ГТЛК и ВЭБе информацию пока никак не комментировали.

Евгений Дитрих в 2004–2005 годах был замдиректора департамента Минэкономики, в 2005–2012 годах — замруководителя Федерального дорожного агентства, в 2012–2015 годах — замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры при правительстве. В 2015 году руководил Ространснадзором. В 2015–2018 годах — первый замминистра транспорта, в мае 2018-го возглавил министерство. Пробыл в должности до ноября 2020-го, в том же месяце был назначен гендиректором ГТЛК.