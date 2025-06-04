Краснодарские летчики-курсанты выполнили учебные полеты на самолетах Л-39

Курсанты второго курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков провели учебные полеты на учебно-тренировочных самолетах Л-39. Вылеты проходили на базе авиационного полка в рамках практической части подготовки по летным специальностям, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе полетного задания курсанты отрабатывали основные элементы пилотирования, включая взлеты, посадки, следование по маршрутам и взаимодействие с командно-диспетчерским пунктом.

Перед началом полетной практики личный состав прошел курс теоретической подготовки. В рамках занятий были изучены конструктивные особенности Л-39, его летно-технические характеристики, а также порядок действий в нештатных ситуациях, отработанный на специальных тренажерах. В ходе выполнения упражнений в небе за действиями курсантов следили инструкторы, оказывая поддержку в освоении управления воздушным судном и обеспечивая необходимый уровень безопасности.

Вячеслав Рыжков