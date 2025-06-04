Нападающий ярославского «Локомотива» будет прооперирован

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Артур Каюмов в ближайшее время будет прооперирован. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив» Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Уточняется, что нападающий должен успеть восстановиться к началу предсезонной подготовки. Каюмов провел в регулярном чемпионате 24/25 63 игры, в которых набрал 45 (22+23) очков, по итогам плей-офф на его счету 12 (5+7) очков.

Артур Каюмов стал чемпионом Кубка Гагарина 2025 в составе «Локомотива». Контракт с ним у ярославского клуба действует до 31 мая 2027 года.

Алла Чижова