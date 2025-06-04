В Ульяновской области главврача больницы уволили из-за утраты доверия

Изменена формулировка увольнения главного врача Сенгилеевской районной больницы. Трудовой договор с медработником расторгнут в связи с утратой доверия. Решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в марте 2022 года главврач больницы трудоустроил в учреждение своего знакомого в качестве уборщика служебных помещений. При этом сотрудник работал в другой коммерческой фирме и не мог исполнять свои обязанности в больнице.

Однако это не помешало главврачу учреждения начислять зарплату работнику. В связи с этим прокурор района внес министру здравоохранения Ульяновской области представление о необходимости уволить главврача больницы.

В итоге трудовой договор с руководителем учреждения был расторгнут с формулировкой «по инициативе работника». Но контрольный орган оспорил это решение в суде.

Георгий Портнов