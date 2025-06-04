Участнику СВО из Татарстана выплатили средства после вмешательства прокуратуры

Жителю Татарстана, участнику специальной военной операции перевели единовременную выплату после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Военнослужащий рассказал, что заключил контракт о прохождении службы в декабре 2024 года в Черемшанском районе Татарстана. Мужчина сообщил, что неоднократно обращался в районный исполком, чтобы получить полагающуюся выплату.

После этого участник СВО обратился в прокуратуру Черемшанского района. Ведомство провело проверку соблюдения прав военнослужащих и членов их семей. В результате житель Татарстана смог получить 237 тыс. руб.

Диана Соловьёва