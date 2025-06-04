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МВД проверит сообщения о детской порнографии в WhatsApp-чате школьников

Сотрудники полиции Горячего Ключа начали проверку информации о чате с детской порнографией, якобы созданном школьниками в мессенджере WhatsApp. О случившемся сообщили родители учеников в местном интернет-сообществе.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По данным родителей, чат создали ученики младших классов одной из местных школ.

ОМВД России по Горячему Ключу инициировал проведение проверки для установления достоверности полученной информации и выявления лиц, распространяющих подобный контент, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лия Пацан

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