МВД проверит сообщения о детской порнографии в WhatsApp-чате школьников

Сотрудники полиции Горячего Ключа начали проверку информации о чате с детской порнографией, якобы созданном школьниками в мессенджере WhatsApp. О случившемся сообщили родители учеников в местном интернет-сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По данным родителей, чат создали ученики младших классов одной из местных школ.

ОМВД России по Горячему Ключу инициировал проведение проверки для установления достоверности полученной информации и выявления лиц, распространяющих подобный контент, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лия Пацан