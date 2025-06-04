Команда кафе Caramella и Mirage Cafeteria запускает новый гастропроект

Команда кафе-бистро Caramella и кофейни Mirage Cafeteria работает над новым гастропроектом, который будет называться Ruby Plates and Wines. Сейчас заведение Caramella ищет персонал в новое кафе, соответствующее объявление размещено на портале по поиску работы Hh.ru.

«Мы готовим простую, но продуманную еду и подаем тщательно выбранное вино. Атмосфера — теплая и сдержанная, без лишнего пафоса. Мы строим место, куда приходят не случайно, а по совету друзей», - характеризуют инициаторы готовящееся к запуску Ruby Plates and Wines.

Как сообщает ИА «Текст», кондитерскую Caramella ptisserie & caf открыли Елена и Андрей Ажгихины в августе 2020 года. Заведение находится в Тополевом переулке, 5. В 2021 году стартовал второй их проект – бистро Caramella по ул. Толмачева, 32. Осенью 2022 года кондитерская-кофейня Caramella начала работу на первом этаже Центра городской культуры. Летом прошлого года господа Ажгихины открыли кофейню Mirage cafeteria на ул. Советской, 30.