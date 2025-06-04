Реагентский договор

ООО «УЗПМ» решило сменить юридический адрес и перенести его из Перми в Краснокамск. Там компания владеет комплексом по производству противогололедных материалов и других химикатов. Завод является одним из градообразующих предприятий Краснокамского округа. В компании говорят, что такое решение связано с социальной ответственностью бизнеса. В местной администрации надеются не только на увеличение поступлений, но и на списание бюджетных кредитов. Эксперты считают такое решение «справедливым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» меняет место регистрации. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», общество приняло решение об изменении местонахождения, теперь его юридический адрес будет в Краснокамске. Сейчас общество зарегистрировано в Перми по ул. Монастырской, 2.

В УЗПМ «Ъ-Прикамье» пояснили, что основная производственная площадка ООО находится в Краснокамске, поэтому решение об изменении места юридического нахождения является «логичным шагом, направленным на консолидацию деятельности и оптимизацию управления структуры компанией». «УЗПМ, будучи градообразующим предприятием Краснокамска, стремится к максимально эффективному вкладу в развитие города. Локализация юридического адреса позволит увеличить объем налоговых отчислений в местный бюджет, что, в свою очередь, расширит возможности для реализации социально значимых инициатив и масштабных инфраструктурных проектов на благо города. Для нас как для социально ответственного бизнеса поддержка устойчивого развития Краснокамска является одним из ключевых приоритетов деятельности»,— пояснили в компании.

Ранее ООО «УЗПМ» отчиталось о рекордном за пять лет финансовом результате: чистая прибыль общества за 2024 год составила более 3,228 млрд руб. (в 2023 году — 2,3 млрд руб.), выручка — более 14 млрд руб. (11,67 млрд руб. в 2023 году). По данным «СПАРК-Интерфакс», налог на прибыль для ООО в 2023 году составил 884 млн руб. и 703 млн руб. в 2024 году.

ООО «УЗПМ» входит в одноименную ГК, которая разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Группа выпускает также морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске. В 2020 году завод получил заем 500 млн руб. от фонда развития промышленности Прикамья и реализовал проект по освоению производства дезинфицирующих средств, которое также было размещено в Краснокамске.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что местные власти вели переговоры о перерегистрации УЗПМ в Краснокамске в течение трех лет. По его мнению, помимо дополнительных налоговых поступлений регистрация завода в городе позволит Краснокамскому округу претендовать на списание части бюджетных кредитов (около 55 млн руб.), которые муниципалитет получил от краевых властей. Соответствующий механизм на уровне региона заработал в этом году. Он позволяет списать кредиты на сумму доходов, которые поступили в бюджет региона от реализуемых в территории инвестиционных проектов. Также право на списание кредитов имеют территории, власти которых активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов. «Местная администрация оказывает большую помощь бизнесу, например, в подборе производственных площадок, поэтому правильно, если предприниматели будут платить налоги там, где работают», - полагает собеседник.

Председатель регионального отделения «Деловой России», депутат думы Краснокамска Дмитрий Теплов считает решение о перерегистрации УЗПМ в Краснокамск правильным. «Это увеличит доходную часть бюджета за счет местных налогов, которые будет платить предприятие,— отметил он.— Прежде всего, речь идет о налоге на доходы физлиц и земельном налоге». По данным господина Теплова, в Краснокамске завод вовлекает в производственную деятельность новые земельные участки. Дмитрий Теплов пояснил, что механизм списания бюджетных кредитов муниципалитетам ему детально не известен. По его словам, задолженность округа перед краем составляет около 70 млн руб.

Заместитель председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков говорит, что регистрация УЗПМ в Краснокамске благотворно повлияет на развитие муниципалитета. «Хорошо, когда бизнес платит налоги там, где у него фактически находится производство,— считает он.— Нужно понимать, что местные власти активно помогают предпринимателям. В случае с производством это, как правило, строительство подъездных путей, подключение к сетям, решение других инфраструктурных вопросов. Так что по отношению к муниципалитету предприятие поступило справедливо».

Дмитрий Астахов