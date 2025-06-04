В Москве завершено расследование уголовного дела бывшего замглавы Севастополя

Главное следственное управление СКР предъявило в окончательной редакции обвинение бывшему и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Горлов курировал в правительстве Крыма сферы ЖКХ и природопользования. Ранее он возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя, в разное время работал в администрациях Ленинского района Ростова-на-Дону и Сочи.

26 августа 2024 года экс-чиновника задержали вместе с Максимом Лариным, которому предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. Басманный суд Москвы арестовал обоих по ходатайству следствия.

По данным уголовного дела, Горлов принуждал председателя совета директоров «Севастопольгаза» Эдуарда Третьяка выплачивать ему миллион рублей ежемесячно за общее покровительство и содействие в оплате договоров с подведомственными учреждениями. Позже, по версии следствия, чиновник потребовал передать ему взятку сразу за полгода — 6 млн руб. Посредником должен был стать Максим Ларин, ранее служивший в правоохранительных органах, а затем ушедший в бизнес. Его компания выполняла госконтракты правительства Севастополя по строительно-монтажным работам.

Перед встречей потерпевший обратился в региональное управление ФСБ. Сотрудники спецслужбы задержали сначала Ларина, затем Горлова в момент передачи денег. В ходе следственных действий оба полностью признали вину.

На движимое и недвижимое имущество Горлова и его близких родственников в Крыму и Ростовской области стоимостью свыше 50 млн руб. наложен арест. Адвокат Евгения Горлова Александр Карабанов сообщил, что материалы дела переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Не исключено, что уголовное дело будет рассматриваться в одном из судов Севастополя.