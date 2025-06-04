В Красноярске будут судить последних участников сети подпольных казино

Ленинский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении двух сотрудников сети подпольных казино. По данным прокуратуры Красноярского края, это последние два участника преступной группы из 44 человек, создавших сеть в 2016 году. Им вменяют в вину проведение незаконных азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Один из фигурантов дела отвечал за техподдержку нелегальных игорных заведений, второй работал администратором в казино на территории Железногорска.

Игорные заведения правоохранители закрыли в мае 2020 года. «С программистом прокуратура края заключила досудебное соглашение о сотрудничестве: мужчина дал показания на организаторов и участников преступного сообщества, о которых до этого известно не было»,— говорится в сообщении надзорного ведомства о ходе расследования.

К моменту ликвидации казино преступная группа заработала 83,4 млн руб. Организаторы после возбуждения уголовного дела скрылись и с 2021 года находились в федеральном розыске. Задержать злоумышленников удалось в 2024 году.

Александра Стрелкова