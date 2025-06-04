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Минобороны: над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника

Российская система противовоздушной обороны за ночь перехватила семь украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Республикой Крым, два — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

В ночь на среду жителей черноморского побережья России предупреждали о ракетной опасности. Она действовала три часа, с 23:13 до 2:12.

Лия Пацан

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