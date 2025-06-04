Минобороны: над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника
Российская система противовоздушной обороны за ночь перехватила семь украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Республикой Крым, два — над Курской областью и один — над Белгородской областью.
В ночь на среду жителей черноморского побережья России предупреждали о ракетной опасности. Она действовала три часа, с 23:13 до 2:12.