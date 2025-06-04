Минобороны: над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника

Российская система противовоздушной обороны за ночь перехватила семь украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Республикой Крым, два — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

В ночь на среду жителей черноморского побережья России предупреждали о ракетной опасности. Она действовала три часа, с 23:13 до 2:12.

Лия Пацан