В Крыму устранили 180 несанкционированных стоков в море перед сезоном

В Крыму перед началом курортного сезона устранили 180 несанкционированных выпусков в море и очистили все пляжи, сообщила в эфире радио «Спутник в Крым» председатель комитета Госсовета республики по экологии Светлана Шабельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По ее словам, власти региона проанализировали проблемы прошлого лета и приняли необходимые меры. «Я участвовала в рейдах и видела, как неочищенные стоки попадают в акваторию Черного моря, как не вовремя были убраны пляжи и набережные. На сегодняшний день только по неочищенным стокам проведено более 50 рейдов и выявлено 180 несанкционированных выпусков. Все они были затампонированы», — рассказала госпожа Шабельникова.

Больше всего источников загрязнения — 40 — обнаружили в Феодосии, еще 25 — в Судаке. В этих же населенных пунктах были проблемы и в предыдущем году.

Судак получит свыше миллиарда рублей на замену трех насосных станций и реконструкцию 17 км канализационных сетей. «Работы только начались. Поэтому в этот курортный сезон надо быть бдительными. Особенно нашим муниципальным образованиям», — добавила Светлана Шабельникова.

Кроме того, в курортных городах на побережье увеличат частоту вывоза отходов до двух раз в сутки вместо одного и установят дополнительные контейнеры. По мнению председателя Комитета Госсовета РК., небольшим курортным городам сложно справляться с количеством мусора, которое появляется в туристический сезон.

Лия Пацан