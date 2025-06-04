Ракетная опасность действовала на Черноморском побережье России три часа

На Черноморском побережье России отменили ракетную опасность в 2:12. Об этом сообщается в приложении МЧС России. Предупреждение о возможной атаке действовало в течение трех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ракетную опасность на территории Черноморского побережья объявили в ночь на среду. Сообщение от системы РСЧС получили жители приморских городов Краснодарского края.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность. Существует угроза падения ракет», — говорилось в уведомлении, поступившем в 23:13 по московскому времени.

Лия Пацан