«Россети Новосибирск» установили современную противоаварийную автоматику для надежного электроснабжения СКИФ

В рамках реализации инвестиционной программы «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в 2025 году завершена масштабная реконструкция узловой подстанции 110 кВ Барышевская. Этот центр питания не только участвует в транзите электроэнергии с Кузбасса, но и обеспечивает электроснабжение крупных объектов в Новосибирской области. Среди них Сибирский кольцевой источника фотонов (СКИФ) – уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для надежного и бесперебойного обеспечения электричеством такого энергоемкого объекта, как синхротрон, на финальном этапе модернизации подстанции энергетики установили оборудования автоматического ограничения перегрузки (АОПО), в т.ч. выполнили:

установку шкафов микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики, устройства передачи аварийных сигналов и команд, устройства для мониторинга температуры окружающего воздуха,

монтаж и подключение контрольных кабелей,

организацию канала связи для передачи управляющего воздействия отключения нагрузки с ПС 220 кВ Восточная.

Только на выполнение этого перечня работ компания «Россети Новосибирск» направила порядка 8 млн рублей, а в целом инвестиции в проект комплексной модернизации центра питания и подготовку электросетевой инфраструктуру для подключения крупного научного объекта составили несколько десятков миллионов рублей. Ранее энергетики установили на подстанции 110 кВ Барышевская новые силовые трансформаторы, что позволило увеличить ее мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА, смонтировали дополнительные линейные ячейки. Кроме того, было проложено около 2 км кабельных линий электропередачи.

В системообразующей территориальной сетевой организации уверены, что в результате реконструкции ключевого центра питания удастся обеспечить надежное электроснабжение не только научного комплекса, но и близлежащих населенных пунктов Новосибирской агломерации, а также ряда объектов транспортной инфраструктуры, в числе которых несколько новых тяговых подстанций.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»