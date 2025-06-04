Глава стройкомпании пошел под суд на Камчатке за шаткость возведенного детсада

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании, взявшей в рамках нацпроекта «Демография» подряд на строительство детсада в отдаленном северном селе Тиличики, сообщили «Ъ» в прокуратуре региона. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, 43-летний руководитель компании (по данным источников «Ъ», речь идет о гендиректоре ООО «СК Титан» Сергее Никитине), зная, что при строительстве несущей конструкции здания используется некачественный бетон, поручил подготовить отчетные документы на оплату. Бумаги, в том числе, содержали ложные данные о классе бетона и щебня. «Экспертиза показала, что бетон изготавливали из инертных материалов, физико-химические свойства которых не отвечали нормам градостроительного законодательства и техническим условиям к проектной документации, безопасности и пригодности. Эксплуатация детсада запрещена. Ущерб превысил 33 млн рублей», — сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

На имущество обвиняемого наложен арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Олюторский районный суд.

Детсад на 150 мест был построен в 2021 году. Вскоре произошла осадка здания, разрушились стены и несущие конструкции, выявились дефекты инженерных коммуникаций. Сад закрыли. Подписавшему приемку директору Службы заказчика краевого минстроя Дмитрию Куданцеву инкриминируется злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК).

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский