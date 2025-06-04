Администрация США отменила указ об экстренных абортах в больницах

Администрация президента США Дональда Трампа отменила указания бывшего президента Джо Байдена, согласно которым американские больницы были обязаны проводить аборты в экстренном порядке, когда это необходимо для стабилизации состояния пациентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правила приняли в июле 2022 года в соответствии с Законом об экстренной медицинской помощи и родах. Меры ввели после того, как женщины сообщали, что больницы отказывают им в абортах, несмотря на серьезные осложнения.

Согласно правилам, больницы, финансируемые нацпрограммой медстрахования Medicare, должны были предоставлять экстренное обследование или стабилизирующее лечение в случае необходимости.