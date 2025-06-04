Reuters: Трамп намерен обойти закон для ускорения добычи полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп намерен сократить одобрение Конгрессом крупных проектов, а также другие юридические требования, чтобы увеличить скорость производства полезных ископаемых и оружия. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на документ, который, как ожидается, будет опубликован 4 июня.

Решение применяется к Закону об оборонном производстве. Документ предоставляет президенту широкие чрезвычайные полномочия по контролю над отечественной промышленностью и ресурсами во время чрезвычайных ситуаций, связанных с национальной безопасностью.

В марте Дональд Трамп применил закон, чтобы помочь стимулировать внутреннее производство важнейших полезных ископаемых — отрасли, в которой доминирует Китай, отметило Reuters.

Закон накладывает некоторые ограничения на полномочия президента, например, обязывая Белый дом запрашивать одобрение Конгресса для проектов стоимостью свыше $50 млн, а также устанавливая сроки сдачи проектов в течение года. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, президент может отменить эти требования в случае чрезвычайной ситуации.